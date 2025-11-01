The Guardian: бывшему принцу Эндрю выплатят сотни тысяч фунтов на жизнь

Бывший принц Эндрю, которого король Великобритании Карл III лишил всех титулов, получит сотни тысяч фунтов стерлингов на содержание нового жилья и повседневные расходы. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на источники.

Фото: Kirsty Wigglesworth / Pool / Reuters

30 октября Букингемский дворец выпустил заявление, что младший брат короля принц Эндрю лишится всех титулов и почестей, и теперь его будут называть просто Эндрю Маунтбеттен-Виндзор. По данным BBC, Sky News и Reuters, решение связано с появившейся информацией об отношениях бывшего принца со скандально известным Джеффри Эпштейном, обвиненным в вовлечении в секс-торговлю, совращении несовершеннолетних и других преступлениях.

Помимо лишения титулов, господину Маунтбеттену-Виндзору придется покинуть 30-комнатную резиденцию Роял-Лодж, в которой он жил до сих пор. По данным источников The Guardian, король Карл III единовременно выплатит брату «шестизначную сумму» для покрытия переезда из Роял-Лодж в резиденцию Сандрингем в Норфолке. В отличие от Роял-Лодж она является частным владением британских монархов, а не собственностью короны. Ранее британские СМИ предполагали, что именно туда, скорее всего, переселится бывший принц.

Кроме того, по данным The Guardian, король будет из личных средств ежегодно выплачивать брату пособие, которое «будет в несколько раз больше» пенсии господина Маунтбеттена-Виндзора как бывшего военно-морского офицера — она составляет £20 тыс. в год (около $26 тыс.). Источники отмечают, что переговоры об условиях и размере выплат пока продолжаются.

Яна Рождественская