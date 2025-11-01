Компания «Ромекс-Кубань» учредила строительную «дочку» в Москве

Компания «Ромекс-Кубань» учредила дочернюю компанию в Москве — ООО «ДЦ СТРОЙ», следует из данных системы «СПАРК-Интерфакс». В качестве основного вида деятельности указано производство строительно-монтажных работ.

В компании пока не раскрывают, каким проектом будет заниматься созданная структура.

ООО «Ромекс-Кубань» учреждено в 1998 году в Краснодаре. Бенефициар — Алексей Прокопенко. Чистая прибыль компании в 2024 году превысила 130 млн руб.

За 26 лет компания «Ромекс-Кубань» построила более 1,6 млн квадратных метров коммерческой недвижимости, из которых более 800 тыс. квадратных метров складских помещений, всего построено 19 складских комплексов класса А и иных объектов — более 800 тыс. кв. метров (торговые центры, гостиницы, выставочный комплекс, медицинские объекты).

Компания работает в десяти российских регионах. Помимо Кубани и Адыгеи, реализует инвестиционные проекты в Ставропольском крае, Татарстане, Башкортостане, Дагестане, в Саратовской и Ярославской областях, в Кирове, Екатеринбурге.

Наталья Решетняк