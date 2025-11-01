На Кубани задержан подозреваемый в надругательстве, совершенном 28 лет назад

Следственное управление СКР по Краснодарскому краю завершило расследование в отношении жителя Северского района, обвиняемого в преступлении, совершенном почти три десятилетия назад. Об этом сообщает пресс-служба регионального следкома.

По версии следствия, в мае 1997 года тогда 20-летний уроженец поселка Афипского, находясь в состоянии алкогольного опьянения у железнодорожной станции, напал на знакомую и применил к ней насилие сексуального характера. После инцидента мужчина скрылся, и его местонахождение длительное время установить не удавалось — он был объявлен в федеральный розыск.

Материалы дела были повторно изучены в рамках работы группы по раскрытию преступлений прошлых лет. По итогам дополнительных оперативно-разыскных мероприятий фигурант был обнаружен в августе 2025 года на территории Херсонской области и доставлен следователям в Краснодарский край. Потерпевшая опознала мужчину как причастного к преступлению.

Обвиняемому была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По данным ведомства, доказательная база признана достаточной, и материалы дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

Вячеслав Рыжков