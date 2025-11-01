Гендиректор Агрохолдинга «СТЕПЬ» Андрей Недужко удостоен государственной награды

Генеральный директор Агрохолдинга «СТЕПЬ» Андрей Недужко получил медаль «За труды по сельскому хозяйству».

Фото: Агрохолдинг «СТЕПЬ»

Почетную награду вручил Юрий Слюсарь, губернатор Ростовской области, где находится штаб-квартира компании. Активы «СТЕПИ» также расположены в Краснодарском крае и Ставропольском крае. Медаль присуждена за значительный вклад в развитие сельского хозяйства и многолетний добросовестный труд.

Андрей Недужко присоединился к команде Агрохолдинга «СТЕПЬ» около восьми лет назад, имея за плечами почти десятилетний опыт работы в аграрном секторе. Под его руководством годовая выручка компании превышает 100 млрд руб., а показатель OIBDA увеличился в 1,5 раза до 22,7 млрд руб.