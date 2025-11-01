Гендиректор Агрохолдинга «СТЕПЬ» Андрей Недужко удостоен государственной награды
Генеральный директор Агрохолдинга «СТЕПЬ» Андрей Недужко получил медаль «За труды по сельскому хозяйству».
Почетную награду вручил Юрий Слюсарь, губернатор Ростовской области, где находится штаб-квартира компании. Активы «СТЕПИ» также расположены в Краснодарском крае и Ставропольском крае. Медаль присуждена за значительный вклад в развитие сельского хозяйства и многолетний добросовестный труд.
Андрей Недужко присоединился к команде Агрохолдинга «СТЕПЬ» около восьми лет назад, имея за плечами почти десятилетний опыт работы в аграрном секторе. Под его руководством годовая выручка компании превышает 100 млрд руб., а показатель OIBDA увеличился в 1,5 раза до 22,7 млрд руб.