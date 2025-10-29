ХК «Сочи» крупно проиграл минскому «Динамо»

Хоккейный клуб «Сочи» в Минске проиграл «Динамо» в матче 18-го тура Континентальной хоккейной лиги в сезоне 2025/2026. Игра закончилась со счетом 2:8.

Фото: ХК «Сочи»

Счет в этом противостоянии открыли минчане уже на второй минуте, когда отличился Егор Бориков. Второй гол случился меньше чем через четыре минуты после точного броска Сэма Энэса. Замена вратаря сочинцев последовала сразу же. 19-летний белорусский вратарь Павел Рудович сменил на последнем рубеже Алексея Щетилина. В середине первого периода «леопарды» смогли отквитать одну шайбу благодаря Николаю Полякову. Однако это не повлияло на ход встречи. На 17-й минуте форвард «Динамо» Илья Усов удвоил преимущество своей команды.

Затем южан подвело пятиминутное удаление защитника Максима Березина. В течение четырех минут второй двадцатиминутки минский коллектив забил четыре раза в большинстве. Виталий Пинчук, Егор Бориков и дважды Даниил Липский переиграли Павла Рудовича. На этом хозяева не остановились. На 28-й минуте Вадим Шипачев забил восьмую шайбу для «Динамо». На 57-й минуте сочинцы поставили точку в матче после точного броска Тимура Хафизова. В итоге поражение «Сочи» со счетом 2:8.

После 18 матчей «леопарды» имеют в активе десять очков и занимают 11-е место в турнирной таблице Западной конференции. В следующем туре в рамках КХЛ подопечные Владимира Крикунова встретятся 2 ноября на своем льду против московского «Спартака». Будущий соперник с 25 очками идет на пятом месте в Западной конференции.

Евгений Леонтьев