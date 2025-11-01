Сезон лишил работы

С начала года количество безработных в Краснодарском крае увеличилось на 24%. Рост в регионе безработицы в регионе эксперты связывают с сезонными факторами и снижением турпотока. Но ключевую роль сыграло влияние на рынок труда замедление деловой активности в курортных отраслях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Количество официально зарегистрированных безработных в Краснодарском крае увеличилось на 24% с начала 2025 года. По данным региональной службы занятости, на 20 октября на учете состояли 8,2 тыс. человек против 6,6 тыс. годом ранее. При этом рынок труда остается относительно устойчивым — на одного соискателя приходится около пяти вакансий. Эксперты считают, что рост безработицы связан с сезонными факторами, снижением туристического потока и общим охлаждением экономической активности в крае.

Как поясняют в региональном министерстве труда, общий объем заявленных рабочих мест в крае за год снизился на 4% — до 67 тыс. Наибольшая потребность в кадрах сохраняется в строительстве (14%), образовании (13,7%) и здравоохранении (13,2%). Значительный дефицит работников наблюдается также в сельском хозяйстве (13,1%) и обрабатывающей промышленности (10,7%).

По словам кандидата экономических наук, доцента кафедры экономики предприятия КубГУ Альберта Коваленко, ключевое влияние на рынок труда оказало замедление деловой активности в курортных отраслях.

«Около 240 тыс. жителей края занято в туризме, общепите, здравоохранении и досуге. В 2025 году, по разным оценкам, поток туристов снизился на 15–20%, что неминуемо сказалось на занятости. Прирост безработицы более чем на 20% с во многом связан именно с этим»,— отмечает эксперт.

Он также акцентирует внимание на влияние высокой ключевой ставки. «Рост процентных ставок ограничивает развитие малого и среднего бизнеса, который традиционно создает основную часть новых рабочих мест. При другом уровне кредитной нагрузки миграционный прирост населения мог бы быть компенсирован открытием новых предприятий»,— считает господин Коваленко.

Несмотря на рост числа безработных, в крае действует госпрограмма «Содействие занятости населения», в рамках которой с начала года трудоустроено почти 53 тыс. человек. Более трети из них — подростки, уточнили в Минтруда.

По данным hh.ru, в Краснодарском крае в третьем квартале 2025 года работодатели опубликовали свыше 110 тыс. вакансий — на 10% больше, чем во втором квартале. При этом соискатели разместили 154,6 тыс. резюме, что на 7% выше, чем кварталом ранее.

Как отмечает директор hh.ru Юг Олеся Лавренова, уровень конкуренции за рабочие места в регионе составил 5,9 резюме на одну вакансию и с начала года почти не менялся. По данным Минтруда, средняя продолжительность поиска работы в крае составляет 2,3 месяца, что сопоставимо с показателями 2023 года.

«Такие показатели говорят о сбалансированном состоянии рынка: спрос и предложение движутся параллельно, без резких скачков. Однако внутри этого равновесия есть дисбаланс — работодатели испытывают трудности с поиском работников по ряду ключевых профессий»,— поясняет госпожа Лавренова.

По ее словам, наибольший дефицит кадров наблюдается в рабочем сегменте и сфере обслуживания. «Поваров и кондитеров на рынке меньше, чем нужно — hh-индекс по ним всего 2,3 резюме на вакансию. Уборщиков — 3,5. Это говорит о том, что базовые профессии остаются недоукомплектованными»,— уточняет эксперт.

По мнению Альберта Коваленко, структурная безработица в крае присутствует, но пока занимает незначительную долю — около 5%. Несоответствие между спросом и предложением кадров есть, однако не носит системного характера. Чаще это временные разрывы между высвобождением работников и созданием новых рабочих мест.

По оценке эксперта, влияние релокации бизнеса и ухода иностранных компаний оказалось ограниченным. «Благодаря контрмерам на федеральном и региональном уровне удалось избежать серьезных потрясений. Место иностранных игроков заняли компании из дружественных стран, что помогло поглотить избыток квалифицированных специалистов»,— отмечает он.

По прогнозам экспертов, существенного роста безработицы к концу года не ожидается. «Повторения значимого скачка не ожидается, — уверен господин Коваленко. — Тренды текущих месяцев закрепятся в итоговых показателях по году, а в 2026 году негативные тенденции сохранятся, но ослабнут примерно на треть».

По оценке аналитиков, в 2026 году ситуация на рынке труда Кубани будет определяться скоростью восстановления туристического сектора и уровнем инвестиционной активности. Пока же, несмотря на рост числа безработных, эксперты говорят не о кризисе, а о переходе экономики к новой модели занятости — более гибкой и конкурентной.

Мария Удовик