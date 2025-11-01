На Кубани спрос на подключение проводного интернета вырос на 20% в октябре

Из-за перебоев мобильной связи в Краснодарском крае вырос спрос на проводное подключение интернета. Как рассказал «Ъ-Кубань» директор Краснодарского филиала «Ростелекома» Сергей Поляков, с июня 2025 года число заявок на оптический интернет в сегменте В2В выросло на 20%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

«Мы действительно связываем это увеличение с введениями ограничений на мобильный интернет. В массовом сегменте наши специалисты фиксируют органический рост заявок от физических лиц еще с января, когда он увеличился на 14% к январю прошлого года. Однако в августе произошел дополнительный скачок, и последние три месяца сегмент В2С видит ежемесячный рост заявок на уровне 25% по сравнению в показателями 2024 года. Можно сказать, что физлица переходят на оптику более “планово”, откликаясь в первую очередь на техническую возможность. Возможность как раз есть: в 2024 году “Ростелеком” продолжил активно строить оптоволокнные линии в десятках населенных пунктов края, в том числе в частном секторе, в том числе там, где раньше их не было. Люди, в любом случае, подключаются к оптической сети. Блокировки мобильной связи подстегнули к переходу на оптику тех, кто ранее был готов жить только с мобильным интернетом»,— отметил господин Поляков.

Интернет провайдер в Крымском и Абинском районе «Сити Телеком Сервис» заявки в конце октября оформлял с отложенной датой — на середину декабря. Причина — аномально высокий спрос. По данным операторов компании, количество обращений новых пользователей увеличилась в несколько раз в связи с ограничениями мобильного интернета в регионе.

В пресс-службе «МегаФона» отметили, что динамика подключений в октябре остается на уровне двух предыдущих месяцев. «В Краснодарском крае услуги проводного интернета “МегаФон” предоставляет на территории Сочи и Сириуса. За последние три месяца динамика подключений остаtтся стабильной: показатели октября сопоставимы с августом и сентябрем»,— рассказала «Ъ-Кубань» руководитель по корпоративным коммуникациям на Юге, Кавказе и в Поволжье «МегаФона» Анна Калинина.

В конце октября в Краснодарском крае наблюдались массовые сбои в работе сотовой связи и мобильного интернета. По информации сервиса «Сбой.рф», проблемы с подключением, начавшиеся вечером 25 октября, затронули всех операторов «большой четверки». Мобильный интернет не работал у большинства абонентов пять дней.

Наталья Решетняк