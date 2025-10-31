Депутат Вороновский узнал о претензиях генпрокурора из интернета

Депутат Госдумы от «Единой России» Анатолий Вороновский заявил «Ъ» , что узнал об обращении генпрокурора Александра Гуцана о лишении его неприкосновенности из публикаций на сайте парламента. В пятницу, 31 октября, на сайте думы появилось соответствующее представление.

«Виноватым себя ни в чем не чувствую, не осознаю и не понимаю, в чем дело. Возможно, в рамках какого-то из уголовных дел, которые сейчас расследуются на Кубани, меня хотят допросить», — сообщил Анатолий Вороновский. Он подчеркнул, что претензий о достоверности его деклараций о доходах к нему не поступало.

В Генпрокуратуре не уточняют суть претензий к депутату. Председатель Госдумы Вячеслав Володин направил документы в профильную комиссию для предварительного рассмотрения. Лишение иммунитета может быть предварительным шагом для возбуждения уголовного или административного производства.

