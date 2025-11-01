Жители Краснодарского края стали чаще покупать жилье в Турции

Спрос на недвижимость в Турции среди жителей Кубани увеличился на 28%. Об этом сообщает агентство недвижимости ГЖА.рф.

По данным агентства, востребованность турецкого жилья у кубанцев выросла по сравнению с прошлым годом. На май и август пришелся пик обращений по приобретению недвижимости в Турции — активность превысила среднемесячные показатели 2024 года почти вдвое.

Генеральный директор ГЖА.рф Алексей Котлов заявил, что на фоне дефицита предложений по недвижимости в Анапе и Сочи жители Краснодарского края начали все чаще выбирать квартиры в Мерсине или Аланье. По его словам, в указанных турецких городах можно приобрести жилье за ту же цену, что и на побережье Черного моря.

Популярностью среди жителей Кубани пользуются апартаменты стоимостью до 10 млн руб., а также квартиры в жилых комплексах с бассейном. В данных сегментах активность за год выросла на 35%.

«Покупатели с юга России уже не рассматривают Турцию как экзотическую альтернативу. Для них это практичный и понятный рынок инвестиций у моря. Этот тренд сохраняется второй год подряд и постепенно становится новой нормой регионального спроса»,— подчеркивает Алексей Котлов.

София Моисеенко