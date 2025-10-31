В дело задержанного в Белгородской области военного добавили разбой

Задержанному в Белгородской области военному вменили разбойное нападение (ч. 3 ст. 162 УК РФ, до 12 лет лишения свободы). Это следует из сообщения Главной военной прокуратуры, которая взяла на контроль расследование уголовного дела. Ранее в нем было две статьи — об убийстве (п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ, до пожизненного лишения свободы) и об изнасиловании (п. «б» ч. 2 ст. 131 УК РФ, до десяти лет лишения свободы).

О задержании Алексея Кострикина стало известно накануне. По версии следствия, в октябре рядовой в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа проник в дом и убил его владельца, после чего изнасиловал супругу хозяина. Военнослужащему удалось скрыться, однако его задержали через несколько часов.

Сообщалось, что региональный СКР направил в суд ходатайство о заключении фигуранта под стражу.

Алина Морозова