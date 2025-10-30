Военнослужащего задержали за убийство и изнасилование в Белгородской области

Управление Следственного комитета России по Белгородской области сообщило о задержании рядового Алексея Кострикина по обвинению в убийстве и изнасиловании (ч. 2 ст. 105 и ч. 1 ст. 131 УК РФ) https://belgorod.sledcom.ru/news/item/2031842/.

По версии следствия, Алексей Кострикин в поселке Новая Таволжанка Шебекинского округа Белгородской области совершил убийство владельца дома, затем изнасиловал его супругу и скрылся с места преступления. Его удалось задержать через несколько часов.

По данным ведомства, военный следственный отдел СК России по Белгородскому гарнизону направил в суд ходатайство об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

Местное издание «Фонарь» сообщило, что жертвой убийства стал 56-летний сотрудник крупного шебекинского предприятия https://t.me/fonartv/38236.

Сергей Толмачев, Воронеж