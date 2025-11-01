Число погибших в ДТП с трамваем в Туле выросло до пяти человек

Один из пострадавших при столкновении трамвая с автомобилями в Туле умер. Число погибших выросло до пяти, следует из пресс-релиза регионального Минздрава.

По данным ведомства, в больницах региона продолжают лечение 10 пострадавших. Из них четверо находятся в стабильно тяжелом состоянии, шестеро — в состоянии средней степени тяжести.

Авария случилась вчера на Пролетарском мосту. Сообщалось о 20 пострадавших. Было возбуждено уголовное дело. В оперативных службах заявили, что трамвай сошел с рельсов из-за дефекта полотна.