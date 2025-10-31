МВД опубликовало видео с места смертельного ДТП в Туле

В Туле на Пролетарском мосту произошло серьезное ДТП с участием трамвая, двух маршруток и двух легковых автомобилей. МВД России опубликовало видео с места происшествия, на котором майор полиции Роман Самсонов комментирует ситуацию.

Авария произошла сегодня утром. Погибли четыре человека, еще 21 пострадал. По данным регионального минздрава, пятеро пострадавших находятся в тяжелом состоянии. На месте работают медики и экстренные службы, движение затруднено из-за осколков и поврежденных автомобилей.

Региональное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело по факту происшествия. Прокуратура контролирует ход расследования. По предварительным данным, причиной ДТП могло стать неисправное дорожное полотно.