Названа причина смертельного ДТП с трамваем и маршрутками в Туле

Причиной ДТП в Туле, где столкнулись трамвай и два маршрутных автобуса, стали дефекты дорожного покрытия. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах региона.

«Трамвай сошел с рельсов из-за дефекта полотна, и его занесло на встречную полосу, как раз на маршрутки»,— пояснил представитель службы.

Авария произошла около 7:30 на Пролетарском мосту. По последним данным, погибли четыре человека, 20 — пострадали. Детей среди них нет, уточнял губернатор Дмитрий Миляев. По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 3 ст. 238 УК РФ), сообщило региональное управление СКР.