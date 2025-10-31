В Туле четыре человека погибли в ДТП с трамваем и двумя маршрутками
В Туле произошла крупная авария с участием трамвая и двух маршрутных микроавтобусов. По последним данным, погибли четыре человека. В списке пострадавших — 20 человек.
Фото: МЧС России
По информации ГАИ, авария произошла около 7:30 на Пролетарском мосту. Причины ДТП пока неизвестны. На месте продолжают работать экстренные службы.
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что детей среди погибших и пострадавших нет.
По факту ДТП возбуждено уголовное дело, сообщило региональное управление СКР. По какой статье расследуется инцидент, в ведомстве пока не уточнили.