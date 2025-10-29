За 9 месяцев на Кубани произошло более 4,3 тысячи ДТП

За девять месяцев 2025 года на дорогах Краснодарского края произошло 4361 дорожно-транспортное происшествие, в которых погибли 532 человека, 5232 получили ранения. Несмотря на снижение общей аварийности по сравнению с прошлым годом, в регионе сохраняются наиболее опасные виды происшествий — наезды на пешеходов, аварии с участием мототранспорта и водителей, не имеющих права управления транспортными средствами, сообщает пресс-служба краевой Госавтоинспекции.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным ведомства, каждое седьмое ДТП в крае было совершено водителями без права управления — зафиксировано 416 таких случаев, в результате которых погибли 50 и пострадали 522 человека. Наибольшее число подобных аварий приходится на воскресенье, основная их доля связана с мототранспортом и легковыми автомобилями. За девять месяцев сотрудники ГИБДД выявили более 7 тыс. таких водителей. Нарушителям грозит штраф до 15 тыс. руб., а если водитель ранее был лишен прав — штраф до 30 тыс. руб. или административный арест до 15 суток.

Особое внимание инспекторы обращают на пешеходов. С начала года зарегистрировано 970 наездов, в которых погибли 111 человек, 885 — получили травмы. По словам врио заместителя начальника полиции — начальника управления ГИБДД ГУ МВД по Краснодарскому краю Александра Матвеева, половина погибших (68 человек) находились на проезжей части в темное время суток без световозвращающих элементов. На пешеходных переходах зафиксировано 446 ДТП, в результате которых погибли 22 человека. За непредоставление преимущества пешеходам к ответственности привлечено более 22 тыс. водителей, штраф за такое нарушение составляет от 1,5 тыс. до 2,5 тыс. руб.

Сложной остается ситуация с мототранспортом — по вине водителей мотоциклов произошло 251 ДТП, 36 человек погибли, 261 пострадал. Каждое четвертое ДТП со смертельным исходом в регионе связано с выездом на полосу встречного движения, преимущественно в местах, где это запрещено.

Вячеслав Рыжков