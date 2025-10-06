ОАК передала Минобороны партию Су-34

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в «Ростех») изготовила и поставила Минобороны новую партию истребителей-бомбардировщиков Су-34. Поставки осуществляются в рамках исполнения гособоронзаказа.

Истребители-бомбардировщики прошли комплекс необходимых наземных и летных испытаний, уточнили в «Ростехе». До конца года планируются новые поставки Су-34 армии. По данным «Ростеха», предприятия ОАК «держат высокий темп производства боевой техники».

Истребитель-бомбардировщик Су-34 предназначен для поражения наземных и воздушных целей и объектов инфраструктуры, прикрытых средствами ПВО и находящихся на удалении от аэродрома базирования. Также самолет может использоваться для воздушной разведки.

В предыдущий раз ОАК передала Минобороны партию истребителей-бомбардировщиков Су-34 в середине сентября. Гендиректор ОАК Вадим Бадеха говорил, что за два года выпуск этих самолетов «увеличился более чем в два раза».