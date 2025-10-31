Специалисты очистили более 1,7 тысяч километров побережья Черного моря

С пляжей Черного моря в районе Анапы и Темрюка вывезли 184,5 тыс. т грунта, загрязненного мазутом. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края, ссылаясь на данные зампреда правительства РФ Виталия Савельева.

Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

Заместитель председателя правительства России Виталий Савельев провел заседание правкомиссии по ликвидации ЧС, вызванной крушением танкеров в Черном море. В ходе заседания Виталий Савельев предоставил отчетность по уборке береговой линии и проводимым мероприятиям.

По словам зампредседателя правительства, с начала работ по очистке пляжей Черного моря специалисты очистили свыше 1,7 тыс. км побережья. Из Анапы и Темрюкского района вывезли более 180 тыс. т песка с примесями нефтепродуктов.

За неделю на побережье Черного моря несколько раз устанавливали точечные загрязнения нефтепродуктами, все они фиксируются и подлежат оперативной очистке. В Анапе продолжаются работы по восстановлению защитного вала, на данный момент возведено 27,2 км.

Виталий Савельев заявил, что в ходе водолазных осмотров фрагментов затонувших танкеров новых утечек нефтепродуктов установлено не было.

София Моисеенко