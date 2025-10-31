Сергей Чиграков, «Анна Каренина» и «Евгений Онегин»

В длинные ноябрьские выходные в Краснодаре ожидается насыщенная развлекательная и культурная программа. Жители и гости краевой столицы смогут посетить концерт группы «Чиж и Ко», посмотреть спектакли и кинопремьеры. Главные события — в афише «Ъ-Кубань».

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Какие концерты посетить

1 ноября в 18:00 состоится концерт оркестра CAGMO «Хор русского рока» в ДК Железнодорожников. CAGMO представляет концертную программу по музыке известных русских рок-групп — «Хор русского рока» в исполнении оркестра и хора при свете свечей.

Стоимость билетов – от 2700 руб. (6+)

1 ноября в 18:00 на площадке Порт 219 пройдет концерт Ay Yola (тур «Ural-Batyr»). Группа представит новый альбом из 12 песен.

Стоимость билетов – от 1700 руб. (16+)

2 ноября в 20:00 в Sgt. Peppers Bar выступит группа «Джинсы Тарковского». Слушателей ждут «традиционные ценности бытового панк-рока».

Стоимость билетов – от 1000 руб. (16+)

3 ноября в ДК Железнодорожников выступит группа «Мельница». На концертах большого тура прозвучат не только главные хиты группы, но и три новых песни.

Стоимость билетов – от 2000 руб. (6+)

4 ноября в 19:00 The Rock Bar на Горького выступит группа «Видеокассета твоих родителей». Слушателей ждет презентация нового альбома «покорителей женских сердец и цифровых площадок» из Саранска.

Стоимость билетов – от 1000 руб. (16+)

4 ноября в 19:00 в ДС «Олимп» выступит группа «Чиж и Ко». Коллектив представит программу The BEST.

Стоимость билетов – от 2000 руб. (12+)

Какие спектакли посмотреть

1 ноября в 17:00 в Театре «Тмин» пройдет моноспектакль «Сад» (по Ф. Сологубу). Спектакль «Сад» повествует историю в духе русского символизма в исполнении заслуженного артиста России Равиля Гилязетдинова.

Стоимость билетов – 900 руб. (16+)

2 ноября в 14:00 покажут «Анну Каренину» (современный балет) в Краснодарском музыкальном театре.

Стоимость билетов – от 800 руб. (12+)

2 ноября в 17:00 в Краснодарском театре драмы им. М. Горького покажут постановку «Евгений Онегин». Как сказано в аннотации, произведение не нуждается в интерпретации, но нуждается в актуализации, в приближении к современному человеку с помощью ясного и коллективного прочтения, в которое актеры будут вовлекать человека по ту сторону сцены.

Стоимость билетов – от 500 руб. (16+)

3 ноября в 21:00 в Одном театре покажут спектакль «Правда».

Стоимость билетов – от 1000 руб. (18+)

4 ноября в 12:00 театр Veritas представит спектакль «Маленький принц». «Вместе с детьми мы напоминаем каждому взрослому о том, что за суетой и бытовыми проблемами очень часто забывается. Мы напоминаем о том, что глаза бывают слепы. Зорко – одно лишь сердце», – анонсировали в театре.

Стоимость билетов – 850 руб. (6+)

Что смотреть в кино

В кинотеатрах Краснодара продолжается показ ленты «Долгая прогулка». В стране проводится ежегодное соревнование «Долгая прогулка», в котором участвуют сто молодых людей. Они должны идти со скоростью выше трех миль в час, после трех нарушений участник выбывает. Главный приз — крупная сумма и исполнение всех желаний до конца жизни.

Стоимость билетов – от 550 руб. (18+)

Также в кинозалах города продолжается показ ленты «Август» — истории об августе 1944 года. Глухие леса Западной Белоруссии. Советские войска переходят государственную границу, война поворачивает вспять. Удар в спину наступающей армии способен сорвать ее продвижение. Только контрразведчики СМЕРШ могут предотвратить нападение.

Стоимость билетов — от 450 руб. (16+)

Для юных зрителей в краснодарских кинотеатрах показывают «Алису в стране чудес». 15-летняя Алиса попадает в Страну чудес, где солнце всегда в зените и нет времени. Среди жителей она узнает своих родных, знакомых и друзей, но никто из них не узнает Алису. Она для них чужая, антипят, а сами жители Страны чудес называют себя антиподами. Чтобы вернуться домой, Алисе предстоит преодолеть множество препятствий и странностей.

Стоимость билетов – от 250 руб. (6+)

Куда сходить еще

1 и 2 ноября с 10:00 в Художественном музее им. Ф. А. Коваленко пройдет экспозиция «Русское искусство XVI-начала XX веков». Постоянная экспозиция начинается двумя мемориальными залами, посвященными жизни и деятельности основателя Екатеринодарской картинной галереи Ф. А. Коваленко и заведующего музеем с 1925 по 1931 год Р. К. Войцика.

Стоимость билетов – от 50 руб. (0+)

1 ноября в 22:00 в Ringo Bar пройдет «Ночной стендап».

Стоимость билетов – 400 руб. (18+).

3 ноября во всех городах и районах Кубани пройдет традиционная «Ночь искусств». В частности, обширную программу представит Музыкальный театр. Гостей ждут выставки, мастер-классы, различные музыкальные программы. Театр открывает «Ночь искусств» в 18:00.

