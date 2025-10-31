Неделя моды, Павел Прилучный, «Бархатный бал» и матч «Сочи — Спартак»

В предстоящие длинные выходные жители и гости Сочи смогут посетить концерты, спектакли, а также кинопремьеры. Кроме того, можно сходить на хоккейные матчи или попасть на модную неделю. Подробнее — в афише «Ъ-Сочи».

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Где послушать музыку

1 ноября в 19:00 в зале органной и камерной музыки имени Алисы Дебольской состоится концерт «Кармен». Программа, которую исполнит Сочинский симфонический оркестр, включает два произведения: «Арлезианка» Жоржа Бизе и «Кармен-сюита» Родиона Щедрина. Дирижировать оркестром будет лауреат премии правительства России и заслуженный деятель искусств Карелии Олег Солдатов.

Стоимость билета — от 800 руб. (12+)

4 ноября в 21:00 в баре «В вине» состоится концерт Cool Jazz Trio. «Секрет этого вечера — в сочетании выдающихся композиций 60-х и 70-х годов ХХ века с современными интерпретациями мировой музыки»,— сказано в описании. Выступят: Юрий Бедрак (фортепиано), Сергей Землянухин (контрабас), Павел Панфилов (барабаны).

Стоимость билета — от 1500 руб. (12+)

Какие спектакли посетить

2 ноября в 19:00 в Зимнем театре состоится один из самых репертуарных спектаклей балетного театра ХХ века — «Ромео и Джульетта» композитора Сергея Прокофьева. Режиссеры: Юрий Григорович, Симон Вирсаладзе. Театр-постановщик — Театр балета Юрия Григоровича.

Стоимость билета — от 1800 руб. (12+)

2 ноября в 18:00 на сцене Нового театра Сочи пройдет спектакль «Дон Жуан». «Всемирно известный любовник и сердцеед Дон Жуан, о подвигах которого уже много веков слагают легенды, прибыл в жаркий Неаполь для новых любовных побед. И встретил там прекрасную Донну Анну, и сердце его впервые дрогнуло»,— сказано в аннотации. Режиссер-постановщик: Сергей Кузьмич.

Стоимость билета — 1850 руб. (18+)

3 ноября в 19:00 в Зимнем театре покажут спектакль «Сваты». «Эта постановка про то, как совершенно разные люди вдруг понимают, что они... ну, если не одна семья, то уж точно одна большая комедийная ситуация»,— сказано в аннотации. Режиссер — Анна Микульская. Театр-постановщик — Театр на Мельникова.

Стоимость билета — 1500 руб. (12+)

Что смотреть в кино

В кинотеатрах «Кино Море Молл», «City Stars (Адлер)», «City Stars Олимп» и «Юбилейном» состоится премьера фильма «Мажор в Дубае» (приключения, комедия). В главной роли — Павел Прилучный. «Лучший друг Мажора Ваня Соловьёв мечтает устроить роскошную свадьбу с Верой, но просить о деньгах считает недостойным. Решив заработать сам, он отправляется в Дубай, чтобы заняться криптовалютой. Однако вместо легкого дохода Ваня впутывается в криминальную авантюру международного масштаба и теперь вынужден скрываться в самом бедном районе Дубая. Здесь его и находит прилетевший спасать друга Соколовский, на пути у которого тут же встают местные финансовые воротилы и их головорезы»,— говорится в описании. Режиссер — Егор Чичканов.

Стоимость билета — от 350 руб. (16+)

В предстоящие длинные выходные в «Кино Море Молл», «City Stars (Адлер)», «City Stars Олимп» и «Юбилейном» покажут еще одну киноновинку — «Папины дочки. Мама вернулась» (комедия, семейный). В ролях — актеры одноименного сериала. «Мама наконец-то возвращается домой после долгого отсутствия. Для дочек — это долгожданное чудо, для Веника — неожиданность, а для всей семьи — шанс начать все сначала. Им предстоит вновь найти общий язык, справиться с трудностями и снова стать одной дружной семьей»,— сказано в описании. Режиссер — Анатолий Колиев.

Стоимость билета — от 300 руб. (6+)

Куда сходить еще

2 и 4 ноября в 17:00 во дворце спорта «Большой» пройдут хоккейные матчи «Сочи — Спартак».

Стоимость билета — от 800 руб. (0+)

С 1 по 5 ноября в отеле Pullman Sochi Centre пройдет Sochi Fashion Week.

Входной билет — от 2500 руб. (16+)

С 31 октября по 2 ноября на территории отеля Mantera Supreme проходит масштабное для юга России культурное событие — «Бархатный бал». В программе — выставка современных художников, гала-ужин и благотворительный аукцион.

Стоимость участия в мероприятии: для взрослого — 6000 руб., для детей 7–12 лет — 3000 руб., для детей до 6 лет — бесплатно.

Стоимость участия в аукционе — 35000 руб. (18+)

