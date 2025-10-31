Запорожские депутаты учли позицию ЦИК при принятии закона об избиркомах

Заксобрание Запорожской области приняло сразу в трех чтениях закон о работе избирательных комиссий, сохранив положение о сроке полномочий регионального избиркома в той редакции, которая ранее была согласована с Центральной избирательной комиссией (ЦИК). Об этом сообщили в Telegram-канале комиссии.

Документом устанавливается, что избирательные комиссии, сформированные до вступления в силу принимаемого закона, сохранят свои полномочия на согласованный изначально срок. В ЦИК назвали это положение «принципиально важным».

«Благодарим Законодательное собрание Запорожской области за принципиальную позицию и конструктивное взаимодействие с областной избирательной комиссией и ЦИК России»,— обратилось ведомство к запорожским парламентариям.

Как ранее писал «Ъ», у ЦИК имелись сведения, что при принятии законопроекта с голоса должна была быть внесена поправка, предусматривающая прекращение полномочий ранее сформированных избиркомов. Это позволило бы губернатору региона Евгению Балицкому разогнать региональную комиссию, с которой он находится в затяжном конфликте. Глава ЦИК Элла Памфилова направляла в заксобрание телеграмму с предупреждением о недопустимости таких поправок.

Позднее господин Балицкий уволил главу запорожского избиркома Галину Катющенко в связи с утратой доверия. Губернатор обвинил ее в наличии на ее счетах десятков миллионов рублей неизвестного происхождения. Элла Памфилова оспорила законность действий губернатора. Она заявила, что даже если бы претензии к Галине Катющенко «имели под собой хоть какие-то основания», глава региона не имел права увольнять главу избиркома — такие полномочия есть только у ЦИК. Впоследствии, как писала газета «Ведомости», прокуратура Запорожской области по просьбе ЦИК опротестовала указ главы региона об отставке госпожи Катющенко.

Степан Мельчаков