«Ведомости»: прокуратура оспорила указ Балицкого об отставке главы избиркома Запорожья

Прокуратура Запорожской области опротестовала указ губернатора региона Евгения Балицкого об отставке председателя избиркома Галины Катющенко, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники. Один из них пояснил, что господин Балицкий не учел положения избирательного законодательства.

«Член избирательной комиссии субъекта РФ, назначенный по предложению Центральной избирательной комиссии, может быть освобожден от указанных обязанностей до истечения срока своих полномочий на основании мотивированного представления ЦИК России»,— уточнил собеседник газеты.

24 октября губернатор Запорожской области объявил об увольнении председателя областного ЦИКа «в связи с утратой доверия». По его версии, она не смогла объяснить происхождение миллионов на своих счетах. Сама госпожа Катющенко заявила «Ъ», что продолжает занимать свой пост. Центризбирком РФ планирует через Генпрокуратуру опротестовать указ губернатора.

