Балицкий: глава избиркома Запорожья не смогла объяснить происхождение миллионов на своих счетах

Антикоррупционный комитет Запорожской области обнаружил, что по счетам главы регионального избиркома Галины Катющенко за год прошло 40 млн руб. При этом она не смогла объяснить ведомству, откуда у нее эти деньги, что и стало причиной ее увольнения. Об этом заявил глава региона Евгений Балицкий.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Евгений Балицкий

«Только за этот год более 40 миллионов прошло по счетам нашего председателя избирательной комиссии. Это только у нее, и плюс еще у ее мужа»,— сказал губернатор на прямом линии с гражданами, которую он провел во «ВКонтакте».

Евгений Балицкий подчеркнул, что госпожа Катющенко в принципе не подала декларацию о доходах. «Любой госслужащий может вам пояснить, что неподача декларации в соответствующий орган – это грубейшее нарушение, несовместимое с работой государственного служащего»,— отметил глава региона.

По словам господина Балицкого, именно неподача декларации стала поводом для освобождения Галины Катющенко от должности. При этом глава области подчеркнул, что он не уволил чиновницу, а отозвал ее из избиркома в рамках губернаторских полномочий. «Я подавал ее указом, я ее отозвал. Это правда»,— сказал губернатор.

Ранее Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России написала в Telegram-канале, что только она сама в праве освободить от должности члена регионального избиркома, назначенного по предложению ЦИК.

23 октября Евгений Балицкий сообщил в Telegram-канале, что Галина Катющенко освобождена от должности в связи с утратой доверия. Это решение публично оспорила глава ЦИК Элла Памфилова, после чего избирком обратился в Генпрокуратуру.

Степан Мельчаков