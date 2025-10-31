Суд в Екатеринбурге продлил домашний арест Ирине Чемезовой до 1 декабря

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга продлил домашний арест Ирине Чемезовой, экс-супруге бывшего вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова, до 1 декабря, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

«По итогам рассмотрения суд удовлетворил ходатайство следователя и продлил обвиняемой срок домашнего ареста. Ирина Чемезова обязана соблюдать ранее установленные судом запреты»,— говорится в сообщении. Постановление не вступило в законную силу, у сторон есть три дня на его обжалование.

В сентябре суд отправил Ирину Чемезову под домашний арест. Она обвиняется в совершении двух мошенничеств (ч.4 ст.159 УК РФ). Уголовное дело связано с организацией пляжа Tava на берегу озера Таватуй, на которое компания «Новый мир» (принадлежит Ирине Чемезовой) получила гранты от областного департамента туризма.

Ранее госпожа Чемезова заявила, что директор департамента Эльмира Туканова подписала акт, в котором указано, что гранты, полученные компанией «Новый мир», не реализованы.

Компания «Новый мир» попыталась оспорить акт проверки, проведенной департаментом туризма, но суд отказался рассматривать иск.

Полина Бабинцева