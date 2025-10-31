Сергей Тесля возглавит оператора «ЭкоПарк» в Западной зоне Свердловской области

Заместитель директора по транспортированию и логистике регионального оператора по обращению с мусором в Западной зоне Свердловской области «ЭкоПарк» Сергей Тесля «с высокой степенью вероятности» сменит на посту руководителя компании Олега Мошкарева. Об этом «Ъ-Урал» рассказал сам господин Мошкарев. «У Сергея Ивановича есть релевантный опыт организации работы регоператора и желание заниматься операционной деятельностью компании»,— пояснил он.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Олег Мошкарев готов уступить место на посту директора «ЭкоПарка»

Олег Мошкарев отметил, что намерен сосредоточиться на работе в Корпорации развития Среднего Урала (КРСУ, принадлежит правительству Свердловской области и владеет «ЭкоПарком») по созданию объектов инфраструктуры. «Я же, вероятнее всего, сосредоточусь на том, что мы нашей командой КРСУ тоже умеем делать хорошо — на создании объектов инфраструктуры»,— пояснил он.

Министерство энергетики и ЖКХ Свердловской области заключило соглашение на вывоз мусора в 22 муниципалитетах Западной зоны региона с «ЭкоПарком» на 10 лет и 6,6 млрд руб. С 2018 года ответственным за уборку на территории был ТБО «Экосервис», однако после мусорного коллапса в 2024 году ведомство расторгло контракт с компанией на почти 10 лет и 4,7 млрд руб. Временным регоператором в Западной зоне была назначена «Спецавтобаза», которая также вывозит мусор в Восточной зоне (34 муниципалитета, включая Екатеринбург) с 2018 года.

После утверждения «ЭкоПарка» новым регоператором в апреле заявлявшиеся на конкурс «Орион», «Экотехпром» и «Спецавтобаза» подали иски в арбитражный суд Свердловской области с требованием признать результаты торгов недействительными. В их удовлетворении было полностью отказано.

В министерстве энергетики «Ъ-Урал» рассказали, что «ЭкоПарк» к ноябрю провел значительную подготовительную работу для обеспечения «бесперебойного оказания услуги по обращению с твердых коммунальных отходов (ТКО)». По данным ведомства, новый регоператор создал автопарк из 105 единиц техники и полностью укомплектовал производственный персонал. Олег Мошкарев добавил, что «ЭкоПарк» заключил договоры со всеми объектами размещения отходов Западной зоны для исключения рисков возникновения мусорного коллапса.

Василий Алексеев