Путин назвал неожиданным решение Китая об отмене виз для россиян

Решение Китая об отмене виз для россиян было неожиданным, это будет способствовать сближению двух стран. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).

Президент отметил, что Россия примет зеркальные меры в отношении Китайской народной республики (КНР). По словам Владимира Путина, введение безвизового режима — это знак дружбы, который будет способствовать сближению двух стран, «увеличению и взаимных поездок, и созданию более благоприятных условий для бизнеса» (цитата по «Интерфакс»).

Глава государства добавил, что новый режим позволит людям путешествовать без необходимости проходить дополнительные бюрократические процедуры.

С 15 сентября Китай введет безвизовый режим, который будет действовать до 14 сентября 2026 года включительно. Он позволит российским гражданам пребывать в КНР до 30 дней. Это увеличит рост экскурсионного турпотока в Китай минимум на 30-40%.

Подробности — в материале «Ъ» «Туристам смягчили режим».