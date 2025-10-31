Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Минюст ликвидирует отделение Центра экологической политики и культуры на Кубани

Управление Министерства юстиции РФ по Краснодарскому краю обратилось в Октябрьский районный суд Краснодара с иском о ликвидации регионального отделения Общероссийской общественной организации «Центр экологической политики и культуры» (ЦЭПК).

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Согласно сведениям из открытых источников, ЦЭПК — официальный представитель международной инициативы «Хартия Земли» в России. Организация была создана 24 января 2007 года и имела региональные отделения в 60 субъектах Российской Федерации.

Своей миссией организация считала содействие развитию активности гражданского общества, его конструктивному сотрудничеству с госструктурами и бизнесом для решения экологических проблем, развития культуры и обеспечения устойчивого развития общества.

Наталья Решетняк

Новости компаний Все