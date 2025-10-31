Кассовые сборы кубанских кинотеатров выросли на 75% в октябре

Прокат фильмов в Краснодарском крае в октябре 2025 года принес 191,2 млн руб., что на 75% больше показателей сентября (108,8 млн руб.), выяснил «Ъ-Кубань» на основе данных Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС). Среднее количество зрителей на сеансах в октябре составило 20–30 человек.

Лидером кинопроката стал фильм «Август». Военная драма Никиты Высоцкого и Ильи Лебедева, снятая при поддержке Фонда кино и «Первого канала», собрала в регионе за месяц 41,2 млн руб., ее посмотрели в кинотеатрах Кубани 95,3 тыс. зрителей. Фильм рассказывает о героизме советских контрразведчиков, которые пытаются предотвратить нападение на Красную армию вражеских диверсионно-разведывательных групп в лесах Западной Белоруссии. В главных ролях Сергей Безруков, Никита Кологривый, Павел Табаков, Илья Исаев и другие актеры.

Второе место по сборам занял фильм «Горыныч»: он заработал на Кубани в октябре 31,1 млн руб. с 89,5 тыс. зрителей. Сюжет «Горыныча» рассказывает о лейтенанте Военно-морского флота Алексее, которого случайно уносит в былинную старину гигантское морское чудище. Главные роли в фэнтези исполняют Александр Петров, Виктория Агалакова, Александр Робак и другие актеры.

Тройку лидеров завершает «Алиса в стране чудес». Сборы мюзикла в кубанских кинотеатрах в октябре превысили 29,1 млн руб., его посмотрели 75,7 тыс. зрителей. Лента рассказывает историю 15-летней школьницы Алисы, которая попадает в Страну чудес, где солнце всегда в зените и нет времени. В таинственном месте она узнает своих родных, знакомых и друзей — но никто из них не узнает ее саму. Чтобы вернуться домой, Алисе предстоит преодолеть множество препятствий. Музыкальной основой картины стали песни из одноименного аудиоспектакля на стихи Владимира Высоцкого, выпущенного в 1976 году. Главные роли в мюзикле исполнили Анна Пересильд, Милош Бикович, Паулина Андреева, Ирина Горбачева, Сергей Бурунов и другие актеры.

Наталья Решетняк