Завершено расследование дела экс-председателя кубанского отделения ДОСААФ Левитского

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего председателя кубанского отделения ДОСААФ Бориса Левитского, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ). Об этом сообщает «РИА Новости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Господин Левитский подозревается в заключении договоров аренды помещений Краснодарского тира по ценам ниже рыночных, в результате чего объекты использовались не по назначению, а организации был причинен ущерб свыше 40 млн руб.

Судом в рамках обеспечения возможного штрафа, гражданского иска и имущественных взысканий на имущество обвиняемого наложен арест на сумму более 45 млн руб. Договор аренды расторгнут, помещения тира возвращены к целевому использованию, сообщает СК РФ. Сам фигурант находится под стражей.

Вячеслав Рыжков