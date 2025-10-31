Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
«Коммерсантъ-Кубань» вошел в топ-3 самых цитируемых СМИ региона

По итогам третьего квартала 2025 года «Коммерсантъ-Кубань» занял третью позицию в рейтинге наиболее цитируемых СМИ Краснодарского края, подготовленном компанией «Медиалогия». Индекс цитируемости издания составил 50,93. Лидером списка стала «"КП"-Кубань» с показателем 63,51, второе место занял «РБК Краснодар» (62,82). При этом «"КП"-Кубань» за квартал улучшила свои позиции сразу на шесть строк.

Фото: Коммерсантъ

Индекс цитируемости отражает качество распространения журналистских материалов и формируется на основе количества ссылок на публикации в других медиа с учетом их авторитетности. Подобные рейтинги «Медиалогия» формирует на ежемесячной, квартальной и годовой основе.

По итогам первого полугодия 2025 года «Коммерсантъ-Кубань» занимал первую строчку медиарейтинга в регионе.

Вячеслав Рыжков

