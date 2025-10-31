В Анапе 31 октября ограничат движение из-за антитеррористических учений

В Анапе 31 октября пройдет антитеррористическое учение, организованное аппаратом оперативного штаба Краснодарского края совместно с антитеррористической комиссией региона. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В рамках тренировки временно ограничат движение автотранспорта в районе автовокзала — на участке улицы Красноармейской, а также на пересечениях с улицами Горького, Терской и Кати Соловьяновой.

Местным жителям и гостям курорта рекомендуют учитывать временные изменения при планировании маршрутов. Учения проводятся с целью проверки готовности экстренных служб и координации действий оперативных подразделений в условиях условной чрезвычайной ситуации.

Мария Удовик