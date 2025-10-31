Власти Кубани сохранили повышенную выплату для заключивших контракт с Минобороны

Власти Краснодарского края подтвердили сохранение увеличенной единовременной выплаты гражданам региона, заключившим контракт с Минобороны России. Участники специальной военной операции, подписавшие контракт от имени края, смогут рассчитывать на вознаграждение в размере 3 млн руб., сообщает оперштаб региона.

Сумма формируется из 2,1 млн руб., выделенных по распоряжению губернатора Вениамина Кондратьева, 500 тыс. руб. — от муниципалитетов региона и 400 тыс. руб. — федеральных средств. Как отмечают в администрации, совокупный доход военнослужащего за первый год службы с учетом установленной выплаты может достигать 5,6 млн руб., что, по данным региональных властей, является одним из самых высоких предложений в стране.

Вячеслав Рыжков