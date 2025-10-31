ВЦИОМ: более половины россиян связывают статус иноагента с предательством

Статус «иностранного агента» в большинстве случаев вызывает негативные ассоциации у граждан, следует из данных аналитического центра ВЦИОМ по итогам опроса 1,6 тыс. человек.

Респонденты ВЦИОМ считают, что иноагенты — это предатели страны (28%), диверсанты и шпионы (13%). 7% опрошенных уверены, что иностранные агенты действуют в интересах зарубежных стран и получают от них выплаты. Еще 3% граждан полагают, что статус присваивается гражданам других стран.

«В современном российском обществе ярлык ”иноагент” превратился не просто в юридический статус, а в мощный социокультурный штамп, отражающий страх и недоверие к “чужим”»,— отмечает Руководитель медиацентра Аналитического центра ВЦИОМ Яна Ширяева.

По данным ВЦИОМа, только у 6% россиян иноагенты вызывают положительные эмоции и ассоциируются с борьбой за свободу, их считают честными людьми, получившими статус несправедливо. Также 4% респондентов считают присвоение статуса «смешным и глупым».

С 2022 по 2025 год осведомленность населения о статусе выросла до 20% (+3%), а готовность одобрять маркировку иностранных агентов укрепилась до 65% (+11%).

На 24 октября 2025 года в реестре содержалось 1099 позиций. 29 октября председатель Госдумы Вячеслав Володин выступил с новой инициативой по ужесточению законодательства в отношении иноагентов: он предложил перечислять пенсии внесенных в реестр физлиц на спецсчета.

