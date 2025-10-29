Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Володин предложил перечислять пенсии иноагентов на спецсчета

Пенсии россиян, признанных иностранными агентами, нужно перечислять на спецсчета, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин. Тогда для получения выплат гражданам придется вернуться в страну, отметил он.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

По словам депутата, «предавшие страну» иноагенты «ходят по Парижу, по другим городам европейским, а пенсию получают из России». «Надо это на спецсчет перечислять... Пускай приезжает в страну, ответит по заслугам»,— предложил господин Володин на пленарном заседании (цитата по ТАСС).

Спикер утверждает, что российское законодательство в отношении иноагентов «довольно мягкое». Он призвал не допускать, чтобы иноагенты работали на территории России. Вячеслав Володин назвал разрушительной «работу пятой колонны, работу тех, кто получает средства из-за рубежа».

20 октября Госдума в первом чтении приняла законопроект об ограничении налоговых преференций иноагентам. С 1 января 2026 года единая ставка НДФЛ для физлиц со статусом иностранного агента составит 30%. В этом месяце также ужесточили закон об уголовной ответственности за уклонение от исполнения обязанностей иноагента.

Подробнее об инициативе — в материале «Ъ» «Иноагентов лишили шанса одуматься».

