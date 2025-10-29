Пенсионный фронт

Председатель Госдумы Вячеслав Володин 29 октября поручил депутатам разработать новые ограничительные меры в отношении иностранных агентов, уклоняющихся от исполнения решений российских судов. Речь, в частности, зашла о пенсиях иноагентов, которые, возможно, будут перечислять на спецсчет. Думский комитет по безопасности уже доложил о готовности оперативно подготовить необходимые поправки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Указания спикера Вячеслава Володина (справа) о новых ограничениях для иноагентов уже приняты к исполнению главой комитета по безопасности Василием Пискаревым

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Дать новое поручение Вячеслава Володина побудило выступление на пленарном заседании зампреда думской комиссии по расследованию фактов иностранного вмешательства в дела России Андрея Лугового (ЛДПР). Он рассказал, что комиссия выявила лазейки, которые «проковыряли наши изобретательные оппоненты», и призвал сломать старый шаблон о строгости закона, компенсируемой необязательностью его исполнения. «Общая идея проста: российских источников финансирования деятельности иноагентов быть не должно»,— объяснил господин Луговой. Речь идет о тех, кто находится за пределами РФ и уклоняется от исполнения судебных решений. Депутат также посетовал, что иноагенты обходят требование о зачислении своих доходов на специальные рублевые счета, воспользоваться которыми они смогут лишь в случае исключения из реестра Минюста. Соответствующий закон Дума приняла в конце 2024 года.

Господин Володин согласился, что, несмотря на все корректировки, российское законодательство об иноагентах все еще «носит либеральный характер» в сравнении с теми решениями, которые были приняты в США и странах Европы.

«У нас что получается? Человек, предавший страну, разрушающий ее, ходит по Парижу, по другим городам европейским, а пенсию получает из России»,— недоумевал спикер.

В связи с этим он и дал поручение разработать законопроект о новых ограничениях. «Хочет он получить — пускай приезжает в страну, ответит по заслугам, а дальше, может быть, и не понадобится пенсия. Потому что в местах, понятно каких, где надо будет работать, там кормят бесплатно»,— прозрачно намекнул Вячеслав Володин.

Более подробно идею спикера разъяснил “Ъ” Андрей Луговой. «Никто никого из граждан России пенсий лишать не собирается,— заверил он.— Речь идет о другом: если человеку вынесен приговор, а он скрывается за пределами РФ, то его права будут ограничиваться. Просто милости просим в Россию. Пользоваться "Госуслугами", проводить сделки со своими активами, пользоваться банковскими услугами можно будет только в России при личном присутствии».

Другой зампред той же комиссии, Юрий Синельщиков (КПРФ), сообщил “Ъ”, что не в курсе этих инициатив и на заседании этой думской структуры они еще не обсуждались.

Тем временем глава комиссии и комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев («Единая Россия») написал в своем Telegram-канале, что депутаты уже готовы оперативно проработать соответствующие изменения в законодательство: «Необходимо исключить правовые лазейки, которые позволяют иноагентам обходить уже введенные для них ограничения. В том числе в части распоряжения денежными средствами. А в чем-то, думаю, эти ограничения должны стать еще строже». Пообещав обсудить эти вопросы «с коллегами и представителями правоохранительных и контролирующих органов», единоросс выразил убеждение в неприемлемости ситуации, когда «беглые предатели, получая российскую пенсию, тратят ее на финансирование украинских нацистов». «У тех, кто предал свою Родину, не должно быть возможности наживаться на ней»,— подчеркнул господин Пискарев.

Депутат Николай Новичков («Справедливая Россия») признался “Ъ”, что инициативу спикера горячо поддерживает и считает «отражением важнейших особенностей текущего момента». «Я неоднократно выступал с инициативами по ограничению в имущественных правах иноагентов, а также лиц, которые являются экстремистами, террористами и занимаются дискредитацией наших вооруженных сил. И рад, что эта инициатива поддержана на уровне руководства Госдумы»,— заявил он. При этом депутат уверен, что поражение в правах для иноагентов должно быть максимально жестким: «Все имущество должно быть заблокировано, арестовано до лучших времен».

Ксения Веретенникова