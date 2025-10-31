Сочи возглавил топ направлений для отдыха на Черном море

Осенью Сочи занял первое место в рейтинге популярных направлений для отдыха на Черном море. По данным сервиса для бронирования отелей и квартир Твил.ру, на курорте путешественники бронируют номера в среднем на 10 ночей, средняя стоимость одной из которых составляет 4,5 тыс. руб.

Второе место разделили два города Крыма — Ялта и Севастополь. В Ялте путешественники бронируют номера в среднем на пять ночей, средняя стоимость одной из которых составляет 4,4 тыс. руб.

Средняя продолжительность поездки в Севастополь составляет четыре ночи, средняя стоимость одной из которых — 3,3 тыс. руб.

Замыкает топ-3 Алушта. На курорте путешественники бронируют номера в среднем на пять ночей, средняя стоимость одной из которых составляет 3,5 тыс. руб.

В рейтинг популярных городов для отдыха на Черном море осенью вошли и другие города Краснодарского края. В Геленджике, который занял пятое место, путешественники бронируют номера в среднем на семь ночей. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 4,8 тыс. руб.

Анапа замыкает топ-10. В городе путешественники бронируют номера в среднем на восемь ночей, средняя стоимость одной из которых составляет 3,9 тыс. руб.

Мария Удовик