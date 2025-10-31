«Руки ничего не должно отвлекать от управления машиной»

С 1 ноября в Краснодарском крае дорожные камеры начнут фиксировать непристегнутые ремни водителей и их разговоры по мобильному телефону, а также нарушения правил пользования световыми приборами. После обновления системы камеры будут фиксировать расширенный ряд нарушений и оперативно передавать информацию в ГИБДД. Председатель Союза транспортников Кубани Иван Петров рассказал «Ъ-Кубань» о том, как будет работать новая система, и оценил ее эффективность.

«Такие камеры есть практически во всех населенных пунктах, и они фиксируют нарушения на дорогах. На мой взгляд, это хорошо: водители знают, где стоят камеры, они не прячутся, а призывают к тому, чтобы водитель на постоянной основе соблюдал правила дорожного движения.

Камеры будут фиксировать разговоры по мобильному телефону, но если машина оборудована громкой связью или есть специальная связь, которая позволяет не держать телефон в руках, то проблемы нет, никто не запрещает разговаривать. Руки ничего не должно отвлекать от переключения передач и управления машиной. Что касается непристегнутых ремней, это призывает водителей соблюдать требования безопасности. Правила нацелены на уменьшение количества аварий, на снижение количества повреждений водителей и пассажиров.

Нарушения передаются в ГИБДД, где выписывается штраф и направляется собственнику. Кто был за рулем — неважно, потому что штраф выписывается на собственника транспортного средства.

Есть ли вероятность того, что камеры на старте запуска будут работать с перебоями? Исключать ничего нельзя. Есть в социальных сетях истории о том, что камеры не совсем корректно считывают информацию. Я надеюсь, что перед запуском их протестировали и минимизировали ошибки. Но даже если они будут возникать, их можно обжаловать через Госуслуги.

Лично мы, как общественная организация, этим пользовались. Несколько лет назад водителям общественного транспорта начали приходить штрафы за движение по выделенной полосе, якобы, они нарушают, хотя двигались по своей полосе и перевозили пассажиров. Там была ошибка. Мы написали обращение в ГИБДД, водители отправили письма, и все штрафы были отменены. Да, это может быть хлопотно, требует времени, но ситуацию достаточно быстро устранили и проблему решили».