В Тимашевске по обвинению в превышении полномочий осужден полицейский

Тимашевский районный суд Краснодарского края вынес приговор 26-летнему сотруднику полиции, признанному виновным в неправомерном доступе к информации МВД и превышении должностных полномочий. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как следует из материалов дела, с июля по декабрь 2023 года полицейский, находясь в дежурной части отдела МВД по Тимашевскому району, использовал ведомственные программные ресурсы вне связи со служебной деятельностью и передавал полученные сведения третьим лицам. За предоставление данных ограниченного доступа он получил 157 тыс. руб.

Полицейский уволен в декабре 2023 года в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел.

Подсудимый полностью признал вину и заявил о раскаянии. Суд, согласившись с позицией государственного обвинения, назначил ему три года лишения свободы в исправительной колонии общего режима, лишение права занимать должности на госслужбе, связанные с представительскими функциями, сроком на три года, а также штраф в размере 200 тыс. руб. Использовавшиеся телефоны конфискованы в доход государства.

Вячеслав Рыжков