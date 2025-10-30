Отставка депутата, назначение омбудсмена и кино о Югре

Депутаты думы Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) на втором заседании осенней сессии рассмотрели повестку из 30 вопросов. За 4 часа и 26 минут они лишили мандата депутата от «Единой России» Алексея Андреева, назначили уполномоченного по правам человека в регионе Наталью Стребкову на третий срок и раскритиковали окружное правительство за отсутствие финансирования фильмов о ХМАО. Подробнее о решениях парламентариев — в подборке «Ъ-Урал».



Окружная дума открыла очередное заседание с переназначения Натальи Стребковой омбудсменом в ХМАО на новый, третий срок полномочий. Госпожа Стребкова подчеркнула, что ее аппарат за пять лет рассмотрел 34 тыс. обращений и пресек более 1 тыс. нарушений прав граждан. Депутаты признали «эффективность» уполномоченного и призвали губернатора Руслана Кухарука увеличить штат ее сотрудников.

Спор среди депутатов возник на назначении 15 членов общественной палаты ХМАО. Лидер фракции КПРФ Алексей Савинцев назвал консультационный орган «клубом ангажированных назначенцев от партии власти и аппарата правительства», что возмутило председателя думы Бориса Хохрякова («Единая Россия»; ЕР). Спикер указал на «неконструктивный подход» коммуниста, заявил о «важных функциях» палаты и призвал не саботировать назначения.

На обсуждении темы финансирования фильмов о Югре к критике господина Савинцева присоединились и представители ЕР. Депутаты возмутились, что правительство не закрепило постановлением обещание ежегодно выделять по 50 млн руб. на национальные картины и не посодействовало созданию произведений о роли ХМАО в Великой Отечественной войне к 80-летию Победы.

Последним вопросом повестки стало лишение мандата депутата от ЕР Алексея Андреева в связи со вступлением в силу обвинительного приговора по ст. 330.2 УК РФ из-за сокрытия им вида на жительства в Италии в 2021 году. Спикер Борис Хохряков отметил, что за время работы в думе единоросс зарекомендовал себя как «человека с высоким уровнем социальной ответственности». За отставку парламентария отказались голосовать 12 из 38 депутатов.

