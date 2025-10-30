Дума Югры лишила мандата депутата от «Единой России» за сокрытие ВНЖ в Италии

Дума Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) лишила мандата депутата от «Единой России» (ЕР), председателя совета директоров компании «Автобан» Алексея Андреева в связи с обвинительным приговором по ст. 330.2 УК РФ (неуведомление о наличии вида на жительство). Согласно решению суда, парламентарий своевременно не сообщил в компетентные органы о получении вида на жительства (ВНЖ) в Италии в 2021 году.

Фото: Пресс-служба думы ХМАО-Югры Алексей Андреев

Перед отставкой Алексей Андреев заверил коллег на заседании окружной думы, что его судимость является погашенной. «Позиция остается принципиальной, в моих действиях полностью отсутствует состав преступления, я продолжу отставить свою правоту, честь и доброе имя в следующих инстанциях всеми законными способами»,— подчеркнул он.

Единоросс добавил, что созданный им в 1999 году «Автобан» построил «множество значимых объектов» дорожной инфраструктуры России, 70% из которых открыл лично и по виде-конференц-связи (ВКС) президент Владимир Путин. По словам на тот момент депутата, «Ханты-Мансийскдорстрой» (входит в «Автобан») проложил более 60% дорог Югры с твердым покрытием. «Построили 20 жилых домов, девять детских садов, шесть школ, спортивный комплекс, ледовый дворец, спорткомплекс в Мегионе и Музей природы и человека в деревне Русскинская. В общей сложности более 360 тыс. кв. м.»,— сказал Алексей Андреев.

Парламентарий отметил, что его приемные помогли решить проблемы «десятков тысяч югорчан». За годы работы депутатом он реализовал более 200 своих инициатив в думском комитете по бюджету и поддерживал строительство храмов и мечетей. «Вчера получил от митрополита Ханты-Мансийского и Сургутского Павла грамоту от Святейшего Патриарха Кирилла за деятельность в отношении духовного развития на территории округа»,— добавил единоросс.

В конце выступления Алексей Андреев призвал депутатов думы и членов правительства ХМАО «держаться вместе и, видя несправедливость, поддерживать друг друга». «Сейчас очень тяжелое время в связи с различными ситуациями, но нам нужно быть сплоченными и уверенными в своей правоте. Я благодарю вас за совместную работу, доверие и поддержку»,— обратился к коллегам парламентарий.

Спикер Борис Хохряков (ЕР) отметил, что за время работы депутатом думы Югры в 1999-2025 годах Алексей Андреев зарекомендовал себя как «человека с высоким уровнем социальной ответственности». «Особое значение имеет помощь парням в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Благодарю вас за плодотворную депутатскую деятельность и вклад в развитие региона, дальнейших успехов»,— сказал председатель.

Отставку Алексея Андреева поддержали 26 депутатов, 12 — голосовать отказались.

Василий Алексеев