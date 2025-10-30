Депутаты переназначили Наталью Стребкову омбудсменом в ХМАО третий срок

Уполномоченный по правам человека в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) Наталья Стребкова вновь наделена полномочиями омбудсмена в регионе сроком на пять лет. Соответствующее решение поддержали 37 депутатов окружного парламента, один — не голосовал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Наталья Стрепкова

Фото: Telegram-канал Руслана Кухарука Наталья Стрепкова

Фото: Telegram-канал Руслана Кухарука

В ходе выступления на заседании думы госпожа Стребкова подчеркнула, что число обращений в ее аппарат «ежегодно растет». «По сравнению с первым годом деятельности института уполномоченного этот показатель возрос в 33 раза. За пять лет рассмотрели более 34 тыс. проблемных вопросов людей, а за 10 лет их было 48,5 тыс.»,— пояснила она.

По словам Натальи Стребковой, правовое сопровождение от аппарата омбудсмена с 2020 года получили более 22 тыс. граждан, включая 7,5 тыс. участников специальной военной операции (СВО) и их родственников. «На нашем правовом патронаже остаются порядка 3 тыс. военнослужащих и членов их семей»,— добавила уполномоченный.

Госпожа Стребкова подчеркнула, что всего за 10 лет аппарат омбудсмена помог и оказал правовое сопровождение более 44,5 тыс. человек. «Имелись случаи нарушенных и восстановленных прав человека, их за пять лет чуть более 1 тыс. Доля таких случаев составляет 3% от общего числа. Из них 372 случая — это 35,5% восстановленных прав при взаимодействии с военными спецорганами в деятельности подразделений Минобороны»,— пояснила она.

Наталья Стребкова отметила, что в результате ее работы удовлетворенность соблюдением прав человека в ХМАО возросла с 47,5% опрошенных в 2020 году до 62,5% в 2025 году. «Показатель негативной оценки мнений о несоблюдении прав человека в Югре снизился с 24,5% до 11,5% опрошенных»,— добавила омбудсмен.

В поддержку переназначения госпожи Стребковой высказались депутаты от «Единой России» и парламентской оппозиции. Лидер фракции КПРФ Алексей Савинцев призвал губернатора Руслана Кухарука, присутствующего на заседании, увеличить штат сотрудников аппарата омбудсмена. «Тот объем работы, который тащит Наталья Васильевна и ее сотрудники, их маловато. Сейчас на нас навалилось СВО, с победой поднимется еще ряд больших вопросов, и будут нужны такие профессионалы, как Наталья Васильевна, которые смогут решать вопросы»,— обратился коммунист к главе региона.

Председатель думы Борис Хохряков («Единая Россия») добавил, что Наталья Стребкова «известна, уважаема, эффективна», и призвал депутатов голосовать.

После переназначения госпожа Стребкова вступила в должность омбудсмена в ХМАО. «Клянусь защищать права, свободы и законные интересы человека и гражданина, добросовестно исполнять свои обязанности, быть беспристрастной и руководствоваться только законом и голосом совесть»,— зачитала она текст присяги.

Наталья Стребкова занимает должность омбудсмена в ХМАО с 2015 года. Ранее, с 1979 года, она работала учителем начальных классов школы в поселке Зерноград (Казахстан), в 1987 году возглавила ее. В мае 1993 года была назначена заместителем директора школы №3 в Лангепасе (ХМАО), в августе — методистом клубного объединения подростков и семьи «Ритм», в октябре — руководителем социального центра при отделе по делам семьи, женщин и молодежи мэрии. В 1994 году возглавила реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями города, в 2003 году заняла пост заместителя главы Лангепаса, в апреле 2006 года — вице-мэра Мегиона (ХМАО) по социальным вопросам, в октябре того же года — руководителя службы по контролю и надзору в сфере образования Югры.

Василий Алексеев