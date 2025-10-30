Депутаты раскритиковали власти Югры за отсутствие финансирования фильмов о ХМАО

Депутаты думы Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) раскритиковали правительство региона за отсутствие обещанного ежегодного субсидирования национальных фильмов в 50 млн руб. Руководитель фракции КПРФ Алексей Савинцев на очередном заседании окружного парламента возмутился, что власти не закрепили обещание соответствующим постановлением. «Мы эти 50 млн руб. постоянно заводим в бюджет, затем выводим, и так по кругу. Почему до сих пор нет документа, который позволит местным производителям фильмов, которые желают снять историю Югры, воспользоваться субсидией»,— поинтересовался коммунист.

Фото: Сергей Куликов, Коммерсантъ

И.о. директора департамента экономического развития ХМАО Владимир Утбанов заверил господина Савинцева, что «документ рассматривался». «Деньги предполагалось выделить, но заявок не было, и в настоящее время эти деньги перераспределены»,— пояснил он.

Ответ не устроил депутата от «Единой России» (ЕР), писателя Еремея Айпина, который подчеркнул, что на кинофестивале «Дух огня» в последние годы «нет практически совсем фильмов, особенно художественных об округе». «Важнейшая тема, которая есть у нас, чтобы пропагандировать в масштабе России и мира. Совсем не стало фильмов, когда-то снимал Соловьев, Мельников, другие режиссеры приезжали»,— напомнил единоросс.

Господин Айпин поддержал Алексея Савинцева, отметив, что власти не используют средства на съемку фильмов о ХМАО. «Это не совсем хорошо и не совсем правильно. Там не великие деньги, у меня есть три-четыре обращения режиссеров, которые работают в Москве и Санкт-Петербурге, желали бы на территории округа снимать, продвигать наши традиционные ценности»,— добавил парламентарий.

Директор департамента культуры Югры Маргарита Козлова пояснила депутатам, что на выделение средств повлияло распределение задач по развитию кинематографии и кинопроизводства между несколькими департаментами правительства. «Тема объединения задач обсуждалась, и сегодня остается актуальной. Не соглашусь, что фильмов о Югре нет, есть, и рождаются такие инициативы на полях кинофестиваля "Дух огня" и потом реализуются в индивидуальном порядке при поддержке всех структур»,— заверила она.

Коммунист Алексей Савинцев подчеркнул, что из-за отсутствия постановления в ХМАО не сняли картину к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ). «Как минимум должен быть фильм о тружениках тыла, которые отработали, и мы должны были их воспеть. Но нет, какой-то чиновник за два года не может сделать элементарную вещь»,— возмутился он.

Господина Савинцева поддержала руководитель фракции ЕР, вице-спикер Наталья Западнова. «У семи нянек не должно быть дитя без глазу. Должен быть один департамент, который занимается киноискусством. Не может быть сразу 10 департаментов, которые этим занимаются, и что ни один из них не может ответить на вопросы, которые задают Еремей Айпин и Алексей Савинцев. Здесь необходима вертикаль, которая существует в России»,— призвала депутат.

Председатель думы Борис Хохряков (ЕР) заверил коллег, что в год 80-летия Победы регион не остался без фильмов о роли ХМАО в ВОВ. «Недели две-три назад вывесили на сайте думы пять короткометражных фильмов нашей молодежной палаты о Югре, и молодежная палата заработала два Тэфи»,— подчеркнул спикер.

По итогам обсуждения за принятие информации о развитии культуры и искусства в ХМАО в 2024 году, в ходе рассмотрения которой произошла дискуссия, выступили 36 депутатов, двое не голосовали.

