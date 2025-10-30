Югорские депутаты назначили 15 членов общественной палаты ХМАО

Дума Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) утвердила список из 15 членов общественной палаты региона восьмого состава. Как сообщили в консультационном органе, в число претендентов вошли 44 представителей некоммерческих организаций (НКО) и региональных общественных объединений. В результате отбора места в общественной палате сохранили восемь человек:

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Генеральный директор Саранпаульской оленеводческой компании Виктор Вискунов;

Предприниматель в сфере содержания и ремонта объектов благоустройства Вячеслав Воскобоев;

Председатель организации «Страна без наркотиков. Югра», исполнительный директор центра социальной реабилитации «Феникс» Нижневартовска Эдуард Гиниатуллин;

Председатель Ханты-Мансийской окружной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Александр Громут;

Руководитель Ресурсного центра поддержки инициатив гражданского общества Мегиона, директор центра обеспечения безопасности и содействия укреплению межнационального согласия «Многонациональный Мегион» Сергей Сапичев;

Студент факультета экономических и социальных наук Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) при президенте РФ Александр Семенов;

Исполнительный директор организации «Некоммерческое партнерство управляющих компаний ЖКХ Югры» Александр Тарасенко;

Президент организации Югры «Федерация спорта слепых», председатель организации инвалидов по зрению ХМАО «Тифлопуть» Сергей Филатов.

Новыми членами общественной палаты Югры стали семь человек:

Председатель ассоциации ветеранов подразделений специального назначения «Спецназовское братство» Евгений Горчаков;

Исполнительный директор, руководитель аппарата Ханты-Мансийского регионального отделения «Ассоциации юристов России» Алексей Жаворонков;

Президент региональной общественной организации по социальной и правовой поддержке семьи «Семья» в Октябрьском районе Светлана Иванова;

Руководитель Центра поддержки материнства «Моя Радость» в Сургуте Марина Исакова;

Председатель Урайского отделения организации «Спасение Югры» Анна Изюмова;

Участник специальной военной операции (СВО), директор НКО «Воевода» Александр Панасенко;

Кандидат юридических наук, доцент Югорского государственного университета Станислав Розенко.

Голосовать за утверждение членов общественной палаты ХМАО отказались депутаты от КПРФ. Как пояснил руководитель фракции Алексей Савинцев, консультационный орган «успешно реализует лоббистскую функцию», а не «доносит до властей запросы общества». «Общественная палата Югры пришла к выводу, что пенсионная реформа необходима, это у нас на Севере, где мужики не доживают до пенсионного возраста. Мнение граждан спросили?»,— сказал коммунист.

Господин Савинцев добавил, что принципы формирования органа «непрозрачны и недемократичны». «Перечень фамилий будущих членов палаты я узнал от чиновников гораздо раньше, кто войдет и не войдет в нее. Меня предупредили, что люди были согласованы первым заместителем губернатора Павлом Таракановым, а где же мнение общества?»,— поинтересовался депутат, подчеркнув, что палата является «клубом ангажированных назначенцев от партии власти и аппарата правительства».

Председатель думы Борис Хохряков («Единая Россия») выступил против высказывания коммуниста, указав на «неконструктивный подход». «Палата выполняет важные функции, выдвижение гражданских инициатив, экспертизу законов и общественный контроль над властью. Саботировать этот вопрос из личной неприязни к отдельным лицам недопустимо»,— отметил спикер.

Общая численность общественной палаты ХМАО составляет 45 человека: 15 определяет окружная дума, 15 — губернатор, 15 — новоизбранные члены консультационного органа. Срок их полномочий составит три года.

Василий Алексеев