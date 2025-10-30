Чай и молоко возглавили рейтинг роста цен в Сочи с начала года

Наибольший рост цен среди социально значимых товаров в Сочи за девять месяцев 2025 года показали черный чай, молоко и хлеб. Об этом рассказали «Ъ-Сочи» в департаменте курортов, туризма и потребительской сферы администрации города.

Стоимость черного байхового чая увеличилась на 26,7% — с 864,5 до 1 тыс. руб. за 1 кг. Молоко питьевое 2,5% жирности подорожало на 18,2% — с 69,8 до 82,5 руб. за литр. Цена на хлеб пшеничный формовой из муки 1-го сорта выросла на 16,9% — с 76,35 до 89,29 руб. за килограмм. Вермишель подорожала на 15,8% — с 77,6 до 89,9 руб. за 1 кг.

Среди других значимых повышений: сливочное масло — на 11,7% (со 178,6 до 199,5 руб.), куры — на 11,2% (с 249,0 до 277,0 руб.), кефир — на 10,8% (с 83,6 до 92,6 руб.) и соль — на 9,1% (с 33,0 до 36,0 руб.).

С января по октябрь 2025 года также наблюдается рост цен на детские товары и основные продукты питания. Например, цена на пеленки для новорожденных увеличилась на 25,8%, до 43,4 руб. за штуку. Растительное масло подорожало на 9%, а сметана — на 9,2%.

Некоторые детские товары также подорожали: сухие молочные смеси — на 4,7%, мясные консервы — на 3,4%, а подгузники — на 2,6%.

Однако цены на яйца, сахар и крупу снизились. Куриные яйца первой категории стали дешевле на 39,2%, а второй категории — на 33,2%. Сахар упал в цене на 10,2%.

В администрации города объяснили рост цен сезонными факторами и увеличением затрат на производство и транспортировку.

С января по август 2025 года объем розничной торговли в Краснодарском крае составил 2,1 трлн руб., что на 8,7% больше, чем за тот же период в прошлом году. В реальных ценах рост составил 0,5%. Продовольственные товары занимают 47,6% общего объема торговли, а непродовольственные — 52,4%. Год назад эти показатели были почти равными.

Среди районов края лучше всего торговлю увеличил Отрадненский район (на 14,7%), следом идут Успенский (10,5%) и Каневской (10,3%).

На покупательскую активность влияют доступность товаров, праздники и уровень доходов населения. Ожидается, что к концу 2025 года объем торговли в крае достигнет 3,1 трлн руб., с ростом на 2,5% в реальных ценах по сравнению с прошлым годом.

