В Сочи появится прогулочная аллея вдоль реки Восточный Дагомыс

В Лазаревском районе Сочи в рамках инициативного бюджетирования началось благоустройство новой прогулочной аллеи на Батумском шоссе вдоль реки Восточный Дагомыс. Проект стал продолжением работ по обновлению набережной, проведенных в 2023 году за счет средств курортного сбора, сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Как сообщил глава администрации Лазаревского района Максим Ермолаев, необходимость создания прогулочной зоны в Восточном Дагомысе обсуждалась с жителями на встречах территориального общественного самоуправления. Весной проект победил в краевом конкурсе по отбору инициативных проектов в рамках программы «Региональная политика и развитие гражданского общества».

На реализацию направлено около 8 млн руб. из краевого и городского бюджетов. Работы планируется завершить до конца года. На объекте уже установлено современное ограждение и завершены облицовочные работы с использованием мрамора и гранита. Подрядчик приступил к подготовке площадки для монтажа освещения — по всей длине аллеи появятся 17 опор, что обеспечит безопасность прогулок в темное время суток.

Параллельно благоустраиваются и другие территории района. Летом в селе Горное Лоо обновили мост на улице Камчатской и привели в порядок улицу Декабристов, установив парковую мебель и проведя озеленение. В селе Верхнеармянском Лоо на территории мемориала воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, было обновлено цветочное оформление.

Мария Удовик