Песков о ядерных испытаниях США, «Буревестнике» и новой гонке вооружений

Дмитрий Песков пообщался с журналистами. Пресс-секретарь президента заявил, что РФ способна ответить, если кто-то нарушит действующий мораторий на ядерные испытания. При этом он считает, что действия Трампа не означают тупика в диалоге России и США. Главные заявления господина Пескова — в подборке «Ъ».

