Песков о ядерных испытаниях США, «Буревестнике» и новой гонке вооружений
Песков: Россия ответит на нарушение моратория на ядерные испытания
Дмитрий Песков пообщался с журналистами. Пресс-секретарь президента заявил, что РФ способна ответить, если кто-то нарушит действующий мораторий на ядерные испытания. При этом он считает, что действия Трампа не означают тупика в диалоге России и США. Главные заявления господина Пескова — в подборке «Ъ».
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
- Испытание «Буревестника» никоим образом не является ядерным испытанием.
- Надеемся, что информация об испытаниях «Буревестника» и «Посейдона» была корректно доведена до Трампа — это не может трактоваться как ядерные испытания.
- Если кто-то отойдет от моратория на ядерные испытания, РФ будет действовать в соответствии с ситуацией.
- Заявления Трампа о ядерном оружии и Путина — о «Буревестнике» и «Посейдоне» — не означают, что диалог между РФ и США зашел в тупик.
- Пока никакой реакции или предложений со стороны США насчет инициативы Москвы по поводу ДСНВ не было, продвижения пока нет.
- Судьба ДСНВ и ядерные испытания — это разные темы.
- РФ неизвестно, чтобы какие-то страны занимались испытаниями ядерного оружия.
- В Кремле не считают, что начался новый виток гонки вооружений.