Испытание Трампом

Президент США Дональд Трамп сделал очередное взбудоражившее всех заявление. На сей раз о необходимости «немедленно» начать проводить в США «испытания ядерного оружия». С учетом того что в последний раз американцы испытывали свое ядерное оружие в 1992 году, это может расцениваться как сенсация с головокружительными последствиями. Но, как это часто бывает у 47-го президента США, не все так однозначно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Елена Черненко

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Елена Черненко

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Начнем с того, что его короткий пост о необходимости провести «испытания ядерного оружия» содержит три фактологически неверных утверждения.

Трамп пишет: «У Соединенных Штатов больше ядерного оружия, чем у любой другой страны». На самом деле, по оценкам авторитетного Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), Россия обладает 4380 ядерными боеголовками, а США — 3708. И хоть в эти цифры не входят списанные и еще не утилизированные заряды, а данные по РФ приблизительные, так как она с 2023 года не обнародует информацию о своем арсенале, в целом у специалистов нет сомнений, что именно Россия по количеству ядерных боезарядов на первом месте.

Далее Трамп пишет: «Это (лидерство США.— “Ъ”) было достигнуто, включая полное обновление существующих вооружений, во время моего первого президентского срока». На самом деле масштабная программа по модернизации американской ядерной триады была запущена в 2010 году при президенте Бараке Обаме, что было отражено в «Обзоре ядерной политики» (Nuclear Posture Review) США того же года. И этот процесс до сих пор не завершен.

Продолжая тему Трамп утверждает: «Россия занимает второе место, а Китай — далекое третье, но через пять лет они (китайцы.— “Ъ”) сравняются (с США.— “Ъ”)». Большинство аналитических институтов (включая тот же SIPRI) оценивают нынешний ядерный арсенал Китая в 600 боезарядов. В Пентагоне считают, что к 2030 году Китай выйдет на 1 тыс. единиц. О том, что уже через пять лет китайцы достигнут паритета с РФ и США (даже по отдельным категориям) авторитетные источники не говорят.

Ну и, наконец, главное заявление Дональда Трампа: «Из-за программ испытаний в других странах я поручил Военному министерству начать испытания нашего ядерного оружия на равной основе. Этот процесс начнется немедленно». На самом деле ни одна страна сейчас не проводит именно испытаний ядерного оружия. Проводятся испытания вооружений, способных нести ядерные боезаряды: так, власти РФ недавно протестировали безэкипажный подводный аппарат «Посейдон» и крылатую ракету «Буревестник». Оба работают на ядерных энергетических установках, работа которых и была испытана в ходе тестов. Но ядерных боевых частей на этих устройствах не было.

Россия вообще не проводила натурных ядерных испытаний — в последний раз это сделал еще СССР в 1990 году, осуществив подземный взрыв на полигоне Новая Земля. Китай свое последнее ядерное испытание провел в 1996 году. Так что непонятно, что именно Трамп имеет в виду, говоря о том, что раз другие испытывают ядерное оружие, то и США на равной основе надо.

Вскоре после того, как он опубликовал свой загадочный пост, журналисты попросили Дональда Трампа прояснить, о чем идет речь, но он, по сути, повторил то же самое: «У нас больше ядерного оружия, чем у кого-либо. Мы не проводим испытания, но, поскольку испытания проводят другие, я думаю, что было бы уместно, чтобы мы тоже это делали». А на уточняющий вопрос, где и когда могут состояться ядерные испытания в США, ответил: «У нас есть испытательные полигоны. Об этом будет объявлено». Из этого можно сделать вывод, что речь все же о возобновлении полноценных ядерных испытаний на полигонах, но непонятно, как это вяжется с утверждением Трампа, что это уже делают другие. Другие этого еще не делают.

Более того, другие — прежде всего Россия — подозревают, что США сами готовятся возобновить ядерные испытания. В ходе первого президентского срока Дональда Трампа США, по данным источников американских СМИ, действительно рассматривали такой вариант. Однако до его реализации дело не дошло. Тем не менее Владимир Путин в 2023 году дал Минобороны и «Росатому» поручение «обеспечить готовность к испытанию российского ядерного оружия». «Первыми мы, разумеется, этого делать не будем, но если США проведут испытания, то и мы их проведем. Ни у кого не должно быть опасных иллюзий, что глобальный стратегический паритет может быть разрушен»,— предупредил он тогда. С тех пор российский президент не раз возвращался к этой теме, и каждый раз подчеркивал, что Россия не станет испытывать ядерное оружие первой.

И Россия, и США, и Китай при этом подписали Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Но США и Китай до сих пор не ратифицировали его. А Россия сначала ратифицировала, но затем, не дождавшись ратификации от США, свою ратификационную грамоту отозвала. Впрочем, даже без ратификации договора страны-подписанты не должны нарушать его положения. То есть, если одна из них решит все же возобновить натурные ядерные испытания, ей для начала надо будет отозвать свою подпись под ДВЗЯИ.

Научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович в беседе с “Ъ” предположил, что «из действительно перспективных средств доставки ядерного оружия американцы могли бы провести испытания новой стратегической крылатой ракеты воздушного базирования LRSO (Long-Range Standoff Weapon) и, вероятно, какие-то из ключевых элементов ее разработки могли прийтись на первый или второй срок Трампа». «Публичное освещение таких испытаний могло бы дать много материала для обсуждения наблюдателями, так как до настоящего времени даже ее внешний вид остается неизвестным, несмотря на неоднократные сообщения об успешных испытаниях»,— добавил он.

Как бы то ни было, чтобы окончательно всех запутать, Дональд Трамп под конец еще заявил, что «хотел бы видеть денуклеаризацию». «Мы уже ведем переговоры с Россией об этом, и, если мы что-то предпримем, к нам присоединится Китай»,— сказал он в четверг журналистам на борту своего самолета. Что за «денуклеаризацию» он хотел бы видеть, Трамп ожидаемо не уточнил. Ранее этот термин применяли лишь по отношению к переговорам по ситуации на Корейском полуострове. О необходимости «денуклеаризации» — то есть уничтожения ядерных арсеналов — ведущих ядерных держав говорят (употребляя другие термины) лишь радикально настроенные сторонники Договора о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО). США — одни из самых ярых критиков этого договора. Вряд ли Трамп имел в виду, что его страна готова отказаться от своего ядерного арсенала и уже ведет переговоры на эту тему с Россией.

Скорее всего, он подразумевает не уничтожение ядерного оружия, а контроль над ядерными вооружениями. Эта тема действительно сейчас предварительно обсуждается (или скорее даже прощупывается) Москвой и Вашингтоном. Напомним, 22 сентября президент РФ Владимир Путин предложил Дональду Трампу на год и более сохранить количественные ограничения в рамках истекающего в феврале 2026 года двустороннего Договора о стратегических наступательных вооружениях.

Китай все последние годы интереса к участию в переговорах по контролю над вооружениями не проявлял, и нет признаков того, что он готов изменить свою позицию.

Но все эти мелочи для Дональда Трампа неважны. Спасибо за ваше внимание к этой теме, как говорится.

Елена Черненко