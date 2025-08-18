Выпуск по погоде

Рост экономики Китая может замедлиться в третьем квартале этого года, свидетельствуют поступающие статистические данные. В июле промышленное производство в КНР увеличилось на минимальные с ноября 2024 года 5,7%. Это, впрочем, объясняется надеждами на достижение договоренностей с США — в условиях торгового перемирия стремительно наращивать производство и отгрузки уже не нужно. Повлияла на сжатие деловой активности и погода — проливные дожди в одних регионах страны и жара в других вынуждали компании приостанавливать работу. Замедление роста розничных продаж, между тем, обусловлено уже системными проблемами экономики КНР: на фоне слабого внутреннего спроса увеличение показателя было минимальным с конца прошлого года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: China Daily / Reuters Фото: China Daily / Reuters

Промышленное производство в Китае в июле увеличилось на 5,7% год к году, следует из данных Национального бюро статистики страны. Аналитики, опрошенные Trading Economics, ждали замедления роста до 5,9% после 6,8% в июне. Фактическое расширение выпуска оказалось минимальным с ноября 2024 года. По данным китайского статведомства, производство в нефтегазовой отрасли в прошлом месяце выросло на 4,1% (после 3,6% в июне), в перерабатывающей промышленности — на 6,2% (7,4%). В целом в январе—июле 2025 года промпроизводство КНР продемонстрировало рост на 6,3% в годовом выражении.

Среди основных причин замедления роста — надежда на урегулирование торгового конфликта с США. Напомним, на прошлой неделе Пекин и Вашингтон продлили объявленное в мае торговое перемирие еще на 90 дней. Активизация переговоров и откладывание повышения пошлин позволяют китайским компаниям не стремиться к серьезному наращиванию производства и поставок, как это было, например, в преддверии апрельских ограничений.

Пока, впрочем, ни одна из сторон не пошла на серьезные уступки. Между тем американский президент Дональд Трамп продолжает выдвигать новые условия сделки: теперь это в том числе наращивание Китаем закупок сои. Для поставщиков этой продукции из США китайский рынок — один из ключевых, на него приходится более половины экспорта. При этом Пекин еще начиная с первого президентского срока господина Трампа диверсифицирует импорт сои: в последние полгода такие закупки выросли в том числе из Бразилии.

Отчасти скромная динамика промпроизводства объясняются временными факторами. В июле компании в одних регионах Китая приостанавливали работу из-за проливных дождей, в других — из-за жары (см. “Ъ” от 1 августа). С погодой было связано в том числе сокращение индустриального PMI, значение которого, по данным Государственного статистического управления, составило в июле 49,3 пункта после 49,7 пункта в июне (значения ниже 50 означают сжатие деловой активности, выше — рост).

Замедление роста розничных продаж в Китае, между тем, объясняется уже системными проблемами: показатель в годовом выражении вырос на 3,7%, это минимум с декабря 2024-го. Прогнозы аналитиков предполагали увеличение на 4,6% после 4,8% в июне. Спад демонстрировали продажи бензина, автомобилей и строительных материалов. В целом за первые семь месяцев года розничные продажи увеличились на 4,8% — рост, полагают аналитики ING, мог быть менее заметным, если бы не развернутая властями программа приобретения товаров по схеме трейд-ин (см. “Ъ” от 6 марта). Впрочем, для оживления внутреннего спроса уже введенных мер господдержки не хватает, признают как внутренние, так и внешние наблюдатели. Статистика в сочетании с опасениями вокруг торговой политики США может использоваться как аргумент для расширения господдержки экономики — пока предполагается, что без более активного участия властей рост ВВП в третьем квартале может замедлиться.

Кристина Боровикова