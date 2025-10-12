Дональд Трамп на 100% разозлился

Между США и Китаем случился новый виток торговой войны, промежуточным итогом которого стали обрушение мировых рынков и угроза срыва намечавшейся встречи президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина. В ответ на решение Пекина ввести ограничения на экспорт редкоземельных металлов глава Белого дома объявил о введении с 1 ноября 100-процентных пошлин на ввозимые в Штаты китайские товары, а также намекнул на отмену переговоров с господином Си на предстоящем саммите АТЭС. Китай, в свою очередь, обвинил США в «двойных стандартах» и заверил, что не боится торговой войны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп

В торговую войну с Китаем Дональд Трамп ввязался буквально с первых месяцев своего президентства. Решение ввести двухзначные и даже трехзначные пошлины на товары из КНР глава Белого дома объяснял необходимостью устранить дисбаланс в двусторонней торговле. Впрочем, уже с конца весны—начала лета 2025 года в американо-китайском противостоянии после серии переговоров наступило перемирие, а обе стороны отмечали значительный прогресс в деле урегулирования экономических споров. Ожидалось, что на саммите АТЭС, запланированном на 31 октября — 1 ноября в Южной Корее, Дональд Трамп и Си Цзиньпин смогут лично этот прогресс зафиксировать и дать миру длительную передышку от столкновения двух крупнейших экономик. Однако 9 октября — за три недели до предполагаемой встречи — случился новый виток эскалации.

В этот день Министерство коммерции КНР объявило о введении новых ограничений на экспорт редкоземельных металлов — важнейших минералов для производства различной продукции — от ракетных двигателей до смартфонов. Получать специальную экспортную лицензию придется даже в случае торговли товарами, содержащими 0,1% редкоземельных элементов, а заявки на экспорт такой продукции, которая может быть использована в военных целях, будут отклоняться.

Кроме того, в Пекине объявили, что с 14 октября для американских судов и тех, что принадлежат структурам из США более чем на 25%, вводится портовый сбор. Суда, заходящие в порты КНР, будут платить около $56 за тонну груза, а к апрелю 2028 года этот тариф превысит $155. Данная мера стала ответом на решение администрации Дональда Трампа ввести сбор в $80 за тонну груза для заходящих в американские порты судов, построенных в Китае или принадлежащих компаниям из КНР.

Реакция господина Трампа на такой шаг Китая, контролирующего 70% мировой добычи и 90% мировой переработки редкоземельных металлов, оказалась настолько же молниеносной, насколько и эмоциональной. По его словам, отношения США и КНР «последние шесть месяцев были очень хорошими», а потому «торговая враждебность ни с того ни с сего» стала «неожиданностью».

Глава Белого дома заявил, что Пекин пытается «держать мир в заложниках», и пообещал наказать КНР.

Наказывать Дональд Трамп решил излюбленным способом, объявив о введении с 1 ноября 100-процентных пошлин на китайские товары «в дополнение к уже действующим». Таким образом, размер пошлин для продукции из КНР, поступающей на американский рынок, в скором времени должен составить 130%. Весной, на пике торговой войны, этот показатель достигал 145%, а ответные тарифы со стороны Китая составляли 125%. Сейчас на китайские товары действует тариф 30%, а на американские, поступающие в КНР,— 10%.

Кроме того, президент США пригрозил ввести экспортный контроль в отношении критически важного программного обеспечения, а также допустил ограничение поставок в Китай запчастей для самолетов. По его словам, у КНР «много Boeing», а потому подобный шаг оказался бы крайне болезненным для Китая.

Но и этим глава Белого дома не ограничился. Он также отменил (во всяком случае всем так показалось) запланированную в Южной Корее встречу с Си Цзиньпином, поскольку для нее «теперь нет никаких оснований». Спустя некоторое время господин Трамп взял свои слова обратно и заверил, что ничего не отменял, хотя и «не уверен, что она состоится». Он пояснил, что «все равно будет» на саммите АТЭС, поэтому теоретически переговоры по-прежнему возможны. Примечательно, что агентство Bloomberg отмечало: решение Пекина усилить экспортный контроль за редкоземельными металлами было вызвано желанием усилить свои позиции как раз перед возможной встречей Дональда Трампа и Си Цзиньпина.

Заявления Трампа вызвали крайне болезненную реакцию финансовых рынков, переживших сильнейшее падение с апреля 2025 года. Потери в десятки миллиардов долларов затронули как фондовые, так и криптовалютные рынки.

В Пекине новый виток в торговой войне прокомментировали 12 октября, в воскресенье.

Министерство коммерции КНР назвало реакцию Дональда Трампа «двойными стандартами» и напомнило, что в американском списке контролируемых товаров более 3 тыс. позиций, тогда как китайский перечень экспортного контроля насчитывает около 900.

В ведомстве подчеркнули, что США, прикрываясь интересами национальной безопасности, давно «злоупотребляли экспортным контролем, предпринимали дискриминационные действия в адрес Китая».

«Угрожать высокими пошлинами — не лучший способ наладить отношения с Китаем. Позиция Китая последовательна. Мы не хотим торговой войны, но и не боимся ее»,— заверили в Минкоммерции КНР, пообещав ответные меры «для защиты своих законных прав и интересов», если американские пошлины в 100% действительно заработают с 1 ноября.

Дональд Трамп, несмотря на жесткость своих заявлений, реальных шагов для «наказания» Китая пока не предпринял. Вероятно, дата 1 ноября в угрозах президента США появилась неслучайно. Если встреча главы Белого дома с Си Цзиньпином на саммите АТЭС состоится и будет признана успешной, то вряд ли что-то помешает Дональду Трампу отыграть анонсированное решение.

Антон Васильев