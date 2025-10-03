Металлы как оружие

Ограничения на экспорт редкоземельных металлов из Китая могут оказаться чувствительными не только для США, но и для еврозоны, свидетельствуют материалы Европейского центрального банка (ЕЦБ). Многие европейские компании зависят не столько от прямых поставок из КНР, сколько от закупок американской продукции, произведенной с использованием китайских редкоземельных металлов. Временные ограничения, которые Пекин вводил в ходе торговой войны с Вашингтоном, уже оборачивались приостановкой работы некоторых автомобильных заводов в Европе. Для Китая угроза объявлением новой паузы в поставках редкоземов становится рычагом давления при переговорах как с США, так и с ЕС.

Европейские производители могут столкнуться с серьезными проблемами, если КНР вновь ограничит поставки редкоземельных металлов. Такой вывод содержится в опубликованных рабочих материалах ЕЦБ. Китай, как известно, доминирует на рынке редкоземельных металлов, производя более 90% от их общемирового объема. Почти монопольное положение, которое страна заняла еще в 1990-х годах, объясняется совокупностью факторов, в том числе рано начатыми инвестициями в отрасль и дешевой рабочей силой. Спрос на такие металлы остается высоким — они являются критически важными в самых разных областях, от энергетики и микроэлектроники до ядерных технологий и производства вооружения.

По оценкам экономистов, редкоземельные металлы у китайских поставщиков закупают несколько десятков европейских предприятий — это, например, авиастроительная компания Airbus и химический концерн BASF. Около четверти всех европейских концернов, в том числе автопроизводители Volkswagen и Renault, зависят от продукции американских компаний, которые используют при производстве китайские редкоземы. 80% таких металлов США ввозят из Китая, оставшиеся 20% — из Японии, Малайзии и других стран, которые также используют произведенную в КНР промежуточную продукцию, например концентраты.

Риски косвенной зависимости европейских компаний от китайских редкоземельных металлов при этом особенно высоки. Так, европейские власти не могли предотвратить разворачивание Пекином временных ограничений на их экспорт в апреле. Тогда в ответ на повышение пошлин Дональдом Трампом китайские власти добавили некоторые редкоземельные металлы в так называемый контрольный список — продукция из этого перечня может вывозиться из страны только после получения экспортером специальной лицензии (см. “Ъ” от 13 мая). В результате поставки металлов из КНР в мае просели до минимума за пять лет, экспорт восстановился только во второй половине лета, когда ограничения были фактически свернуты.

До сих пор предполагалось, что от барьеров пострадали главным образом американские производители. Однако из предварительных оценок ЕЦБ следует, что чувствительными они оказались и для европейских компаний: у большинства из них не было запасов на случай сбоя поставок, некоторые производственные линии были временно закрыты, перестала работать часть автомобильных заводов (количественные оценки ЕЦБ обещает представить позже).

Аналитики банка отмечают, что перебои при более длительной паузе в поставках из КНР могут обернуться замедлением деловой активности в отдельных отраслях европейской экономики и другими серьезными последствиями. Так, в условиях неопределенности зависимые европейские производители, вероятно, будут перекладывать увеличение затрат на потребителей, что усилит проинфляционные риски в еврозоне.

С учетом того, что диверсификация поставок фактически невозможна, высокая степень зависимости США и Европы от редкоземельных металлов позволяет Китаю использовать бесперебойность экспорта как предмет торга для заключения более выгодных торговых соглашений. Именно с риском новых ограничений связана нынешняя готовность Вашингтона обсуждать с Пекином сделку дольше, чем со всеми остальными торговыми партнерами.

Кристина Боровикова